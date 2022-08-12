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Нурсултан Назарбаев встретился с представителями исламского духовенства ряда стран СНГ
12 Августа 2022 18:10

Нурсултан Назарбаев встретился с представителями исламского духовенства ряда стран СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана провел встречу с представителями исламского духовенства ряда стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elbasy.kz.

В ходе встречи с Председателем Духовного управления мусульман Узбекистана Нуриддином Халикназаровым, Председателем Духовного управления мусульман Кыргызстана Замиром Ракиевым, Первым заместителем председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамиром Мухетдиновым, Первый Президент Казахстана выразил благодарность собеседникам за то, что в своем рабочем графике они выделили время для участия в церемонии открытия новой мечети столицы.

Нурсултан Назарбаев отметил особую роль религии в жизни казахстанского народа, подчеркнув, что в нашей стране вопросам межконфессионального диалога всегда уделялось повышенное внимание. Первый Президент Казахстана подчеркнул, что новая мечеть олицетворяет основополагающую идею ислама о мире и толерантности, и ее двери будут всегда открыты для гостей всех вероисповеданий и национальностей.

В свою очередь, гости высказали восхищение столицей Казахстана, отметив, что новая мечеть станет не только духовным центром, но и новой яркой достопримечательностью на карте города.


Фото: elbasy.kz

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