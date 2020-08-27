Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи были обсуждены итоги региональных поездок депутатов Сената и план работы верхней палаты на предстоящую сессию.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Маулен Ашимбаев обменялись мнениями по вопросам законодательного обеспечения инициатив, направленных на повышение уровня социально-экономического развития страны.