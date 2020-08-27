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Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената
27 Августа 2020 16:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
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В ходе встречи были обсуждены итоги региональных поездок депутатов Сената и план работы верхней палаты на предстоящую сессию.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Маулен Ашимбаев обменялись мнениями по вопросам законодательного обеспечения инициатив, направленных на повышение уровня социально-экономического развития страны.
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