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Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената

27 Августа 2020 16:12
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Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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В ходе встречи были обсуждены итоги региональных поездок депутатов Сената и план работы верхней палаты на предстоящую сессию.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Маулен Ашимбаев обменялись мнениями по вопросам законодательного обеспечения инициатив, направленных на повышение уровня социально-экономического развития страны.


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#Сенат   #Нур Отан   #Первый пакет реформ  
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