Нурсултан Назарбаев встретился с послом ОАЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мохаммад аль-Джабером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи была отмечена важность укрепления двусторонних отношений, развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, расширения культурных связей. «Наши отношения развиваются очень динамично с момента обретения Казахстаном независимости. Мы всегда находились в тесном контакте с руководством ОАЭ. Благодаря этому мы решили вопрос о безвизовом режиме между странами, увеличили количество авиарейсов, что привело к росту туристов и, в целом, повлияло на расширение экономических связей», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Мохаммад аль-Джабер в свою очередь от лица руководства своей страны поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с Днем независимости, пожелав Казахстану дальнейшего успешного развития и процветания.

«Казахстан является одним из ключевых партнеров ОАЭ в регионе Средней Азии. Мы также позитивно расцениваем достижение договоренности о безвизовом режиме, что повлияет на упрощение контактов между предпринимателями, поспособствует инвестиционной активности», - подчеркнул посол.

Также дипломат передал Нурсултану Назарбаеву «Ковер мира», созданный в рамках гуманитарного проекта Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мухамед бин Заид.

Справочно:

Проект «Ковер мира» направлен на то, чтобы продвигать традиционное мастерство ковроделия и противостоять проникновению образов войны в это искусство. В рамках проекта мастера изготавливают ковры со своим видением мирной и благополучной жизни. Реализуется в противовес традиции изготовления афганских ковров «войны», изображающих военный конфликт, участников боевых действий, оружие.