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Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы

10 Декабря 2019 18:48
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Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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Во время встречи Первый Президент Казахстана совместно с соратниками осмотрел выставку, посвященную истории становления и развития столицы. В экспозиции выставки представлено порядка тысячи материалов из музейного, архивного и библиотечного фондов Библиотеки Елбасы.

Кроме того, Первый Президент Казахстана лично провел экскурсию для первостроителей столицы на экспозиционной площадке «Назарбаев Центра».

В ходе встречи Елбасы поделился с соратниками воспоминаниями о ходе передислокации столицы из города Алматы в город Акмолу.

«Мне особенно приятно видеть вас – моих близких соратников и верных единомышленников. Вы всегда были для меня надежной опорой в созидании нашего прекрасного города», - сказал Нурсултан Назарбаев.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Первый Президент - Елбасы,
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