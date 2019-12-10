Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Во время встречи Первый Президент Казахстана совместно с соратниками осмотрел выставку, посвященную истории становления и развития столицы. В экспозиции выставки представлено порядка тысячи материалов из музейного, архивного и библиотечного фондов Библиотеки Елбасы.
Кроме того, Первый Президент Казахстана лично провел экскурсию для первостроителей столицы на экспозиционной площадке «Назарбаев Центра».
В ходе встречи Елбасы поделился с соратниками воспоминаниями о ходе передислокации столицы из города Алматы в город Акмолу.
«Мне особенно приятно видеть вас – моих близких соратников и верных единомышленников. Вы всегда были для меня надежной опорой в созидании нашего прекрасного города», - сказал Нурсултан Назарбаев.
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