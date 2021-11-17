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Нурсултан Назарбаев встретился с Нино Бурджанадзе

17 Ноября 2021 19:49
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Нурсултан Назарбаев встретился с Нино Бурджанадзе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана встретился с председателем партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно идей и предложений, озвученных в ходе сегодняшнего заседания «Астана клуба».

Кроме того, Елбасы и Н.Бурджанадзе подробно обсудили региональную повестку дня и дальнейшие перспективы укрепления международной безопасности.


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