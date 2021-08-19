Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень сотрудничества между двумя государствами.

– Сейчас мы переживаем сложный период. Казахстан и Россия совместно преодолевают трудности, связанные с распространением коронавируса, его последствиями, отражающимися на экономике. Недавно мы встречались с Владимиром Владимировичем Путиным. Советовались, «сверили часы». Будем продолжать работать, - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана затронул вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и развития региональной кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

Михаил Мишустин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за теплый прием и передал добрые пожелания от Президента Российской Федерации.

Председатель Правительства РФ рассказал об итогах проведенных переговоров и встреч в ходе своего визита в Казахстан.

– Мы активно обсудили двустороннюю повестку. Хочу сказать, что за первое полугодие текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 34%. Мы превысили допандемический уровень на 20%. До конца года хотим достигнуть цифры в более чем 20 миллиардов долларов, - сказал М.Мишустин.

Председатель Правительства РФ поделился впечатлениями от казахстанских решений в сфере цифровизации, а также остановился на вопросах реализации совместных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

– Вчера осмотрел центр, который коллеги организовали для «электронного правительства». Очень интересные наработки. Скажу откровенно, у нас нет никаких тайн, мы также взаимно открыты: мы показываем, что сделали у себя в координационном центре Правительства России. Но вчера меня поразило с какой скоростью у вас внедряют самые современные решения. По коронавирусу мы делаем все возможное, чтобы бороться с этой непростой инфекцией. Сегодня «Sputnik V» производится на Карагандинском фармацевтическом заводе. Более 5 миллионов доз произведено. Это очень серьёзная работа. В заключение отмечу, что мы дорожим нашими братскими добрососедскими отношениями. Мы намерены и дальше всячески развивать как наше двустороннее сотрудничество, так и наши отношения в рамках ЕАЭС, - сказал М. Мишустин.