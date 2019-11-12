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Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Фрадковым
12 Ноября 2019 15:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с директором Российского института стратегических исследований Михаилом Фрадковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
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В ходе разговора Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность налаживания сотрудничества между Российским институтом стратегических исследований и Институтом мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК - Елбасы.
Кроме того, собеседники отметили высокую востребованность в организации и проведении дискуссионных площадок с участием мировых экспертов. В данном контексте была подчеркнута особая значимость и роль площадки «Astana Club» в поиске новых решений для преодоления глобальных вызовов современности.
Ключевые слова: Россия, Первый Президент - Елбасы,
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