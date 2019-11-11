Нурсултан Назарбаев встретился с экс-председателем Европейской Комиссии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с бывшим Председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
Во время встречи Елбасы поблагодарил Жозе Маннуэля Баррозу за участие в работе «Астана клуба».
«Мы с Вами старые друзья. Во время Вашего председательства в Европейской Комиссии мы подписали Соглашение о расширенном партнерстве. Как Вы знаете, я являюсь почетным председателем ЕАЭС. И сейчас важно наладить сотрудничество нашей организации с Европейским союзом», - сказал Первый Президент Казахстана.
В свою очередь Жозе Маннуэль Баррозу подчеркнул важность дальнейшего расширения партнерства Казахстана с европейскими странами в рамках достигнутого соглашения.
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