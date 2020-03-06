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Нурсултан Назарбаев встретился с Дмитрием Медведевым

6 Марта 2020 17:37
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Нурсултан Назарбаев встретился с Дмитрием Медведевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

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Елбасы поприветствовал высокого гостя, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией во всех сферах взаимодействия.

«Мы с Вами работаем давно, всегда находили общий язык и взаимопонимание. Как Вам известно, я сложил полномочия Президента. Сейчас я по закону имею статус Председателя Совета Безопасности. Так что мы с Вами снова коллеги. Давайте работать, обмениваться мнениями по вопросам внешней политики, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России также подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества.

«Каждая моя новая государственная позиция во внешнеполитическом измерении начиналась с визита в Казахстан. Это не случайно. Это характеризует наши союзнические отношения, а также является символом моего уважения к Вам лично», - подчеркнул Д.Медведев.


В ходе беседы председатель Совета безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера в Москве. Елбасы отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии.

По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев ознакомились с экспозициями выставки Библиотеки Первого Президента РК.


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Ключевые слова: Россия, Первый Президент - Елбасы,
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