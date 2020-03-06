Нурсултан Назарбаев встретился с Дмитрием Медведевым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
Елбасы поприветствовал высокого гостя, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией во всех сферах взаимодействия.
«Мы с Вами работаем давно, всегда находили общий язык и взаимопонимание. Как Вам известно, я сложил полномочия Президента. Сейчас я по закону имею статус Председателя Совета Безопасности. Так что мы с Вами снова коллеги. Давайте работать, обмениваться мнениями по вопросам внешней политики, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России также подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества.
«Каждая моя новая государственная позиция во внешнеполитическом измерении начиналась с визита в Казахстан. Это не случайно. Это характеризует наши союзнические отношения, а также является символом моего уважения к Вам лично», - подчеркнул Д.Медведев.
В ходе беседы председатель Совета безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера в Москве. Елбасы отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии.
По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев ознакомились с экспозициями выставки Библиотеки Первого Президента РК.
- На борту Grand Princess, пассажир которого умер от коронавируса, находятся четверо россиян
- Турция и Россия объявили о прекращении огня в Идлибе
- Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН
- Елбасы: Внутрипартийный отбор – праймериз позволит выявить самых активных и надёжных
- Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» состоялось в Нур-Султане
- Эрдоган поделился ожиданиями от встречи с Путиным
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана