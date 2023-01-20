Нурсултан Назарбаев угостил пловом – информацию из соцсетей прокомментировал Юрий Пя

20 Января 2023, 17:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор по хирургии НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию о том, что первый Президент Нурсултан Назарбаев угостил пловом врачей после проведения процедуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях распространяются фотографии с информацией о том, что после проведения операции Нурсултан Назарбаев угостил сотрудников Национального кардиохирургического центра пловом.

«Я не знаю, я в столовую ходил после процедуры. Я не думаю, что он в том состоянии, чтобы у казана стоять и пловом угощать», - прокомментировал Юрий Пя, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что Первый Президент перенес операцию на сердце. Позже Юрий Пя сообщил о том, как себя чувствует Нурсултан Назарбаев. Лечебно-диагностическую процедуру для Нурсултана Назарбаева провели бесплатно.

Главное фото взято из открытых источников