Нурсултан Назарбаев участвует в церемонии интронизации Императора Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Первого Президента РК поделился кадрами подготовки к церемонии, передает МИА «Казинформ».

«Первый Президент Казахстана принимает участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито», - написал в своем твиттере Айдос Укибай.

Напомним, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито.









Как отметил Айдос Укибай уже в Instagram японская сторона установила соответствующий дресс-код для этого мероприятия.

«Все участники церемонии, включая глав делегаций, должны быть одеты по дресс-коду «White Tie». Фрак Елбасы одевает не впервые. Нурсултан Назарбаев всегда придерживается установленного на мероприятиях такого уровня дресс-кода», - отметил пресc-секретарь Первого Президента РК.