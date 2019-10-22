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Нурсултан Назарбаев участвует в церемонии интронизации Императора Японии

22 Октября 2019 11:01
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Нурсултан Назарбаев участвует в церемонии интронизации Императора Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Первого Президента РК поделился кадрами подготовки к церемонии, передает МИА «Казинформ».

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«Первый Президент Казахстана принимает участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито», - написал в своем твиттере Айдос Укибай.

Напомним, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито.



Как отметил Айдос Укибай уже в Instagram японская сторона установила соответствующий дресс-код для этого мероприятия.

«Все участники церемонии, включая глав делегаций, должны быть одеты по дресс-коду «White Tie». Фрак Елбасы одевает не впервые. Нурсултан Назарбаев всегда придерживается установленного на мероприятиях такого уровня дресс-кода», - отметил пресc-секретарь Первого Президента РК.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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