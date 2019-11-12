Нурсултан Назарбаев: У Евразийского экономического союза есть будущее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько Евразийский экономический Союз оправдал надежды, ответил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе Пятого заседания Astana Club, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы создали Евразийский экономический союз - Россия, Казахстан, Беларусь. К нему присоединились Кыргызстан, Армения. В 2014 году мы создали Евразийский экономический союз. 2014 год совпал с не очень благоприятной обстановкой в глобальном мире. Пошли санкции, торговый войны. А это всё на нас влияет. Несмотря на это, постоянно проходили регулярно наши встречи, мы создали Экономическую комиссию этого союза, Суд Союза, таможенное общее пространство. Принимая документ, мы продвигаемся. Никто не отказывается, никто не говорит, что это невыгодно. Мы видим, что это выгодно», - рассказал Нурсултан Назарбаев на Пятом заседании Astana Club.

Он отметил, что взаимная торговля, а также промышленная кооперация между странами ЕАЭС растут.

«К 2025 году договорились создать общий рынок транспорта, нефти и газа. Это очень важный момент и благоприятное условие для нашего дальнейшего развития. В Санкт-Петербурге состоится очередная встреча. Очень хотелось бы воспользоваться моментом, чтобы мы заключили договор с Европейским Союзом, чтобы здесь раскрыть возможности торговли и работы, а потом продвигаться дальше. Я думаю, что у Евразийского экономического союза есть будущее», - подчеркнул Елбасы.

Напомним, выступая на заседании. Нурсултан Назарбаев предложил внедрить диалоговый механизм партнерства между ЕС и ЕАЭС.