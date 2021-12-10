Нурсултан Назарбаев: Только правильно поставленные цели приводят к успеху

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Независимости Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы газеты «Деловой Казахстан».

Приводим выдержки из интервью.

Отвечая на вопрос, с чего лично для Нурсултана Абишевича начался путь к государственному и экономическому суверенитету Казахстана, и о значении принятых 10 декабря 1991 года Верховным Советом республики решения о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан, и 16 декабря Закона «О государственной независимости Республики Казахстан», Елбасы отметил, что неизбежность распада Советского Союза вытекала из череды событий, произошедших за последние два года его существования. Они свидетельствовали о том, что центральная власть фактически потеряла контроль над общественно-политической ситуацией в стране. Так, в июне 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В этом документе, помимо намерения создать новое демократическое государство в составе обновленного Союза, обозначался и приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. Этот шаг положил начало фактическому двоевластию в стране и «войне законов».

В январе 1991 года в прибалтийских республиках центром была предпринята попытка внедрения прямой президентской власти. Сначала в Вильнюс, а потом и в Ригу были введены войска и спецподразделения. Народ вышел на защиту избранного им Верховного Совета. Пролилась кровь. После этого республики Прибалтики окончательно взяли курс на самоопределение. Авторитет Горбачева был окончательно подорван.

Следующим знаковым событием стал августовский путч. Это было время тяжелого эмоционального напряжения. Действия так называемого ГКЧП грозили новой гражданской войной, найди они чуть большую поддержку в народе и армии. Однако общество уже не могло отказаться от перемен, перечеркнуть достигнутое и вернуться к прежним идеологическим установкам.

- 23 августа 1991 года после неудачной попытки госпереворота, организованного рядом партийных функционеров, я заявил о своем выходе из Политбюро Центрального комитета КПСС и состава Центрального комитета КПСС. 7 сентября на чрезвычайном съезде компартии Казахстана было принято решение об образовании на ее основе Социалистической партии. После путча деятельность компартии в ряде республик СССР оказалась под запретом. Центральная власть лишилась последнего рычага давления.

1 декабря в нашей республике прошли первые всенародные выборы президента. Еще через несколько дней я подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», который оформил юридический статус нашей республики как суверенного государства. Практически сразу же Казахстан был признан многими государствами мира как полноценный член мирового сообщества.

Впереди были годы упорного труда по формированию новой политической, экономической и правовой системы, созданию демократических институтов с учетом международного опыта и особенностей собственного исторического развития, - рассказал Н.Назарбаев.

Также Первый Президент Казахстана дал оценку Закону «О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в Казахской ССР» от 11 декабря 1990 года и Закону «О банках и банковской деятельности в Казахской ССР» от 7 декабря 1990 года, которые экономисты называют п редтечей рыночной экономики в нашей стране.

Как отметил Елбасы, первоочередной задачей на тот период являлось формирование новых экономических и общественных отношений, необходимых для переориентации экономической системы на рыночные рельсы.

- Хочу обратить внимание на то, что на момент обретения независимости преобладающими секторами экономики Казахстана были сельское хозяйство – 30%, слабо торгуемые сектора обрабатывающей промышленности – 27%, сфера услуг – 37% и строительство – 9%. Такое разделение свидетельствует о плановом характере экономики, при котором отсутствует ориентация на потребителя.

Кроме того, в структуре обрабатывающей промышленности доминировали: производство продуктов питания – 35% и легкая промышленность – 16%, то есть сектора, характерные для аграрно-индустриальной модели.

Данная модель была ориентирована на сырьевое обеспечение других союзных республик и могла функционировать только в условиях подчинения союзному центру. Например, из Казахстана вывозилось 86% синтетического каучука, 70% добываемой нефти, 55% железной руды, 54% химической продукции. Поэтому, когда Советский Союз распался, экономика Казахстана перешла в состояние «свободного падения».

Хронический дефицит национального капитала, разрушение существовавших торгово-экономических связей и сложности адаптации советских предприятий и структур к рыночным условиям привели к глубокому спаду в экономике Казахстана.

Законы о развитии предпринимательства и банковской деятельности, принятые еще до распада Союза, действительно послужили своеобразным законодательным каркасом, определившим то направление, в котором наша страна была намерена формировать свой экономический суверенитет.

Так, Законом «О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в Казахской ССР» впервые были определены правовые, экономические и социальные основы для осуществления свободной предпринимательской деятельности. Закон предоставил право заниматься предпринимательской деятельностью не только отечественным предпринимателям, но и иностранным компаниям. Именно с принятием данного закона были заложены основы предпринимательского законодательства Казахстана.

Важной необходимостью на то время стала и срочная перенастройка банковской системы. Поэтому в тот же период мы приняли Закон «О банках и банковской деятельности в Казахской ССР» с целью организационно-правового оформления двухуровневой банковской системы. Этот закон заложил основу действующей в настоящее время банковской системы страны, сделав ее одной из лучших на постсоветском пространстве.

Со временем была создана продвинутая законодательная база функционирования банков, внедрены международные базельские принципы регулирования и надзора, системы ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений, внедрена система обязательного гарантирования депозитов населения в банках, которые позволили значительно повысить защиту интересов вкладчиков и доверие граждан Казахстана к банковскому сектору.

Результатом всего этого стало то, что на сегодня отечественный банковский сектор представлен 23 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков второго уровня, и только один банк со 100%-м государственным участием. Активы банков второго уровня в настоящее время составляют 35 трлн тенге, что эквивалентно 50% от ВВП Казахстана, - рассказал Н.Назарбаев.

В январе 1992 года с принятием указа Президента РК «О мерах по либерализации цен» началась очень болезненная реформа ценообразования и практический переход к рыночной экономике. Это было сложно в принципе, но и вдвойне сложнее в силу того, что у страны не было собственной валюты, а значит влияние факторов извне было очень сильным. Вспоминая об этом периоде, Первый Президент Казахстана сказал следующее:

« Из-за радикальной смены экономических отношений вследствие перехода к рыночной системе мгновенно возникло большое количество проблем. Во-первых, гиперинфляция. Цены на все товары и услуги в течение 1992 года подскочили многократно, и в какой-то момент инфляция доходила даже до 3000%. Во-вторых, наблюдался острый дефицит на продовольственные и непродовольственные товары. В-третьих, сбережения населения обесценились, и большая часть казахстанцев оказалась за чертой бедности.

Для того, чтобы хоть как-то смягчить экономический урон для населения, был принят ряд мер, направленных на снижение влияния высокой инфляции. Так, для социально значимых продуктов и услуг было установлено госрегулирование цен и тарифов. В частности, 12 января 1992 года был подписан указ о государственном регулировании цен на все виды хлеба, хлебобулочных изделий, муки, молока и молочных продуктов.

Также были предусмотрены дотации на широкий спектр потребительских продуктов, услуг и лекарств. Министерству финансов было поручено при необходимости вносить изменения в номенклатуры и уровни тарифов и цен на обширный уровень товаров и услуг.

Кроме того, 21 июня 1991 года был принят Закон «О социальной защищенности инвалидов в Республике Казахстан», 30 июня 1992 года – Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье», 18 декабря 1992 года – Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».

Из-за нестабильной экономической ситуации ухудшилась криминогенная обстановка в стране. Наблюдался большой отток населения. Конечно же, кризис принес много трудностей, однако структурные изменения экономики были необходимы для будущего развития.

Только совместными усилиями, при поддержке казахстанцев и бизнеса, разъясняя проводимую политику и перспективы развития, мы смогли поддерживать социально-экономическую стабильность в обществе, а также избежать межнациональных и межконфессиональных конфликтов и сохранить целостность государства.

Следует отметить, что одномоментная либерализация цен была первым смелым и крайне ответственным шагом по продвижению экономики страны на пути к рынку и кардинальному решению острой продовольственной проблемы. Это и было главной составляющей радикальных мер, которые требовалось ввести в стране в той ситуации. И как показал дальнейший ход реформ и функционирования экономики, выбор данной стратегии был единственно верным».

Также Елбасы рассказал об истории перехода Казахстана на национальную валюту 15 ноября 1993 года, о том, какие опасения были, рассматривались ли какие-то меры экстренного реагирования, и как в целом сработала команда экономических реформаторов.

– Введение национальной валюты стало одним из важнейших исторических моментов независимого Казахстана. Указ об этом был подписан мной 12 ноября 1993 года. При введении национальной валюты, прежде всего, учитывались стратегические интересы страны, во главу угла которых ставилась защита экономического суверенитета республики.

Одномоментный выход из рублевой зоны без серьезной подготовки был бы немыслим, так как страны бывшего СССР продолжали связывать не только мощные хозяйственные отношения, но и денежная система уже несуществующей страны. Перед нами стояла задача не просто выйти из рублевой зоны, а выйти с минимальными потерями, сохранив текущие производственные связи и создав задел на формирование новых направлений для взаимовыгодного сотрудничества. По этой причине Казахстан вышел из рублевой зоны одним из последних.

Изначально мы планировали двухэтапный переход к национальной валюте: сначала введение временных денег, а потом постоянных. Так поступили в Грузии – ввели купоны, в Белоруссии – «зайчики», в Украине – карбованцы. Но рассмотрев все плюсы и минусы этого варианта, было решено миновать первый этап и вводить национальную валюту сразу.

Одной из проблем был срок ввода тенге. В тот период был подготовлен проект четырехстороннего соглашения, рамочно определявшего общие принципы создания новой рублевой зоны. Сложный механизм и длительность реализации принципов, которые были предусмотрены проектом, делали его трудно осуществимым хотя бы потому, что данный вариант закреплял полную зависимость денежно-кредитной, бюджетной, налоговой, социальной и внешнеэкономической политики Казахстана от России.

Также свою роль сыграло и то, что за несколько месяцев до введения тенге в России прошла денежная реформа по обмену старых рублей на новые, российские. Это вызвало неконтролируемый сброс денег старого образца в нашу страну, что обусловило ускорение темпов инфляции и снижение уровня жизни населения.

Учитывая эти и другие факторы, было принято решение о скорейшем введении национальной валюты при условии обеспечения технической готовности к этому шагу и проведении комплекса мер в денежно-кредитной, налогово-бюджетной, социальной и внешнеэкономической сферах.

Особо подчеркну, что начало 90-х годов было тяжелым периодом для принятия такого судьбоносного для нашей страны решения – масштабный спад производства, разрыв экономических связей, коллапс денежно-кредитных отношений между бывшими союзными республиками. Перед правительством и Нацбанком РК стояла серьезная задача: нужно было обеспечивать устойчивость и конвертируемость нацвалюты в труднейших условиях обвального спада всех экономических показателей и галопирующей инфляции. Особое внимание уделялось процедуре введения национальной валюты: доставке в обменные пункты, дате начала и продолжительности, коэффициенту обмена денег. При этом тенге стал законным платежным средством с первого дня начала обмена.

Это была сплоченная работа всех, начиная от дизайнеров купюр под руководством президента Союза дизайнеров Тимура Сулейменова до руководителей финансово-банковских структур, государственных деятелей, которые оперативно приступили к масштабной реформе денежно-кредитной системы страны. У всех нас было понимание, что от успешной реализации этой реформы зависит ценовая и кредитная политика, экспорт и импорт, макроэкономическая стабильность в стране в целом.

Дизайн первой серии тенге был разработан вручную при помощи карандаша, акварели и темперы. В Великобритании были сделаны первые ручные оттиски. И уже потом по ним были отпечатаны банкноты в лондонской типографии Harrison&Sons. Вся работа от выбора названия валюты, разработки дизайна, номинала, выбора банкнотной фабрики, печати тенге, доставки в Казахстан была проведена в строжайшей секретности.

Конечно, были сложности и технического, и экономического, и политического характера. Но все вопросы, которые возникали в период подготовительной работы, оперативно решались. Все, кто был задействован во введении национальной валюты, сработали четко и слаженно.

Самым сложным периодом для нацвалюты стали первые семь лет. Так, в конце 1993 года произошло значительное падение курса тенге по отношению к иностранным валютам. При существовавшем состоянии экономики и платежного баланса государства оно было неизбежно. В результате проводимой Нацбанком денежно-кредитной политики уже в 1994 году наметились отдельные признаки финансовой стабилизации, снижение темпов спада производства и значительно понизилась инфляция.

Своеобразным «испытанием на прочность» для национальной валюты стал и финансовый кризис в России в 1998 году. В результате глобальных изменений на мировых финансовых рынках произошла значительная девальвация национальных валют ряда стран – торговых партнеров Казахстана. Это привело к удорожанию тенге в реальном выражении и способствовало снижению конкурентных позиций нашего экспорта. Большие валютные интервенции в результате ажиотажного спроса на иностранную валюту привели к значительному снижению валовых золотовалютных резервов. Это был, пожалуй, самый трудный момент для тенге. Тенге прочно вошел в наш обиход. Купюры обрели новый дизайн и вошли в число самых красивых и защищенных в мире. Кроме того, тенге печатается сегодня на казахстанской банкнотной фабрике, - отметил Н.Назарбаев.

Отвечая на вопрос корреспондента, Первый Президент Казахстана коснулся периода в истории страны, когда после роспуска Парламента в 1995 году, до формирования нового состава законодательной власти, за несколько месяцев им были подписаны около сотни указов, имеющих силу закона. Они касались собственности, приватизации, развития рынка ценных бумаг, налогов. По оценкам профессиональных финансистов, этот пакет законов обеспечил прорыв в экономической и финансовой сферах.

– Речь идет о Верховном Совете XIII созыва, который осуществлял свою деятельность с апреля 1994 по март 1995 года. Я не буду подробно останавливаться на причинах его роспуска, они хорошо известны. Вместо этого отмечу, что это был очень сложный период времени, когда механизм разделения ветвей власти еще не был доведен до своего логического завершения.

После того как Конституционный суд Казахстана признал неконституционность полномочий избранных депутатов Верховного Совета, юридической силы лишились 314 принятых ими нормативно-правовых актов. В сложившихся условиях согласно Закону от 10 декабря 1993 года «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий» мной был издан указ, имеющий силу закона, «Об актах Верховного Совета Республики Казахстан» от 23 марта 1995 года. Данное решение позволило обеспечить стабильность власти и сохранить режим законности.

В течение 10 месяцев без Парламента, а именно до января 1996 года, мной было издано 147 указов, имеющих силу конституционного или обычного законов. Их принятие, действительно, имело прорывной эффект, поскольку дало возможность в сжатые сроки решить назревшие на тот момент противоречия в экономической и финансовой сферах.

Естественно, что все принятые законодательные акты прорабатывались с участием всех членов правительства страны. Тогда Кабинет министров стал коллегиальным органом при Президенте, оперативным штабом, работавшим круглосуточно. И несмотря на это, все равно остро ощущался дефицит квалифицированных управленческих кадров, способных мыслить по-новому. Именно по этой причине я вынужден был взять на себя инициативу и ответственность за будущее народа Казахстана, объединив должности главы государства и главы исполнительной власти.

Итогом всего этого стало то, что страна получила соответствующие мировым стандартам законы, которые повернули экономику в новое русло, - рассказал Н.Назарбаев.

Была также затронута тема многовекторной политики Казахстана, в том числе и в экономике.

– В основе многовекторной политики Казахстана лежит развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную роль в международных делах и представляющими для нашей страны практический интерес. Такая позиция Казахстана во многом определялась и определяется геополитическим положением нашей страны, полиэтническим и многоконфессиональным составом населения, уровнем развития экономики в целом. Исходя из всего этого, очевидно, что Казахстан не вправе замыкаться на узкорегиональных проблемах.

Многовекторность, прагматизм и проактивность являются базовыми принципами внешней политики нашей республики и заложены в Концепции внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы, которая утверждена Указом Президента К.-Ж. Токаева от 6 марта 2020 года. При этом основное внимание уделяется всемерному и незыблемому отстаиванию национальных интересов, конструктивному продвижению внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов.

Вместе с тем выход Казахстана на новый этап государственного развития и формирование нового экономического курса ставят внешнюю политику нашей страны перед лицом новых реалий и вызовов.

Во-первых, на фоне усиления межгосударственной конкуренции за политическое и экономическое влияние, международные рынки и инвестиционные потоки, Казахстану необходимо закрепить статус ответственного участника мирового сообщества, ключевого элемента системы геополитических и геоэкономических координат Евразийского континента, лидирующего государства в регионе Центральной Азии.

Во-вторых, в условиях динамично меняющейся глобальной и региональной обстановки важно обеспечить более эффективное и системное продвижение международных инициатив Казахстана на основе прагматизма, системного анализа в целях получения конкретных результатов для страны и мира.

В-третьих, в соответствии с концепцией «слышащего государства» и с учетом стратегической задачи по вхождению в число тридцати самых развитых государств мира следует усилить акцент на продвижение и защиту на внешнем периметре интересов государства, бизнеса, каждого гражданина. Это является ключевым условием построения сильного, гармоничного и социально ответственного государства, органично встроенного в современную систему международных отношений.

На сегодня наши главные активы в этой сфере следующие: Казахстан имеет дипломатические отношения со всеми странами мира; нами провозглашен безъядерный статус и получены гарантии безопасности от ядерных держав; проведена делимитация границ с Китаем, Россией, государствами Центральной Азии; осуществляется практическая реализация идеи СВМДА; идет развитие дружеских и конструктивных отношений с соседними и другими странами мира.

Казахстан является членом многих авторитетных и влиятельных международных организаций. Среди них Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация исламского сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности.

На площадках этих и других организаций мы эффективно защищаем национальные интересы Казахстана, продвигаем глобальные инициативы, в том числе по ядерной безопасности. За свою активную деятельность на международной арене наша страна снискала заслуженный авторитет.

Значимым результатом нашей внешней политики служат и показатели экономического взаимодействия Казахстана с другими странами. В своем вопросе Вы упоминали Россию и Китай. Так вот, благодаря нашей открытой политике товарооборот Казахстана с Россией вырос с $2,5 млрд в 1995 году до $17,2 млрд в 2020 году. Товарооборот с Китаем составил $15,4 млрд, при том, что в 1995 году этот показатель не достигал и $1 миллиарда. Думаю, это лучшее доказательство того, что Казахстан избрал правильный путь, как внешнеполитического, так и внешнеэкономического развития, - рассказал Н.Назарбаев.

Ответил Елбасы и на вопрос о наиболее сложных экономических кризисах за 30-летнюю историю независимости страны.

– За 30 лет независимости наша страна преодолела многие испытания и трудности, но в любом кризисе мы видели не только угрозы, но и возможности. Пожалуй, одним из самых сложных периодов было время с 1991 по 1996 год. Этот временной отрезок можно условно обозначить как постсоветский кризис.

На момент распада СССР Казахстан находился не в лучшем состоянии. Экономические показатели демонстрировали отрицательную динамику. Обвал экономики достигал 60%, а инфляция исчислялась тысячами процентов в год. Приведу несколько показателей того времени. Например, индекс потребительских цен в 1992 году равнялся 3060%, в 1994-м – 1258%, а в 1995-м – 160%. Курс доллара с 1993 года по 1997 год вырос с 5,25 тенге до 75,44 тенге. Уровень безработицы в 1995 году составлял 11%. В 1991 году ВВП страны упал на 11% и только в 1996 году продемонстрировал рост на 0,5%.

Тогда для становления экономики была выдвинута ключевая антикризисная программа – «Стратегия политического и экономического развития страны до 2005 года». Начались работы по разгосударствлению и приватизации. Частным собственникам было продано 34,5 тысячи объектов государственной собственности на 215,4 млрд тенге. Данная мера способствовала развитию предпринимательства.

Экономика страны в этот период осуществляла переход с плановой на рыночную экономику. В 1993 году была введена собственная национальная валюта. Начался процесс по активному привлечению иностранных инвестиций. Благодаря всему этому уже в 1997 году был зафиксирован рост ВВП на 1,7%, а объем промышленного производства вырос на 2,5%. При этом 79% объема промышленной продукции выпускалось на частных предприятиях.

Определенный урон нашей экономике был нанесен и в результате падения азиатского рынка в 1997-1999 годах. Напомню, что тогда бурный рост «азиатских тигров», к которым относятся Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань, привел к перегреву их экономики и оттоку капитала с рынка. За этим последовало резкое снижение цен на сырьевые товары, что в свою очередь повлияло на возникновение российского экономического кризиса. По всему миру наблюдалось падение стоимости нефти: цена снизилась до 9 долларов за один баррель. Снижение мировых цен на основные экспортные товары Казахстана привело к падению ВВП государства на 1,9%, а уровень инфляции вновь начал расти и достиг 17%.

Для выхода из кризисной ситуации в начале 1997 года мной была выдвинута прогрессивная Стратегия развития Казахстана до 2030 года. Она не только способствовала выходу страны из кризиса, но и задала направление последующего экономического развития на долгие годы вперед. В том же году был принят Закон «О государственной поддержке прямых инвестиций». Он предоставлял инвесторам особые льготы и преференции. В 1998 году в нашей стране был создан Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Следующим экономическим потрясением стал глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 годов. Его возникновению способствовало банкротство крупного американского инвестиционного банка Lehman Brothers.

Долгосрочные кредиты закончились во всем мире, развитие глобальной экономики замедлилось, банки и бизнес не могли получить средства для дальнейшего оборота.

В 2007 году уровень инфляции в Казахстане резко вырос до 18,8%. Уровень безработицы достиг 7,3%, но в последующие два года данный показатель уменьшился до 6,6%. Дефицит бюджета в 2007 году был равен 215,3 млрд тенге, или 1,7% к ВВП. В 2009 году эта цифра достигла 492,7 млрд тенге, или 2,9% к ВВП.

Для поддержки экономики в Казахстане был разработан «План по стабилизации экономики и финсектора на 2009-2010 годы». Для реализации всех намеченных мер была дополнительно выделена господдержка в объеме 2,2 трлн тенге. В результате, уровень инфляции был удержан в запланированном коридоре 7-9%, а уровень безработицы не превысил 8%.

Следующим экономическим испытанием стало обострение геополитических конфликтов России с Европой и США, которое не обошло стороной и Казахстан. В результате санкционного кризиса, который пришелся на 2014-2015 годы, инфляция выросла с 4,8% в 2013 году до 13,6% в 2015 году. Цены на продовольственные товары увеличились на 10,9%, непродовольственные – на 22,6%, платные услуги – на 8,1%.

Если в 2013 году дефицит бюджета составлял 700,9 млрд тенге, или 1,9% к ВВП, то в 2014 году он вырос до 1,1 трлн тенге, или 2,7%. В 2015 году эту цифру удалось понизить до 0,9 трлн тенге, или 2,2% к ВВП. Рост ВВП в 2014 году замедлился до 4,2%, а в 2015 году упал до 1,2%.

Давление на нашу экономику повлияло на то, что в феврале 2014 года Нацбанк принял решение об отказе поддержания тенге. Тогда обменный курс подорожал до 179,19 тенге за $1. В 2015 году Нацбанком и правительством был осуществлен переход к свободно плавающему обменному курсу. 20 августа 2015 года на Казахстанской фондовой бирже курс тенге снизился с 188 тенге до 255,26 тенге за $1. В результате этого цены на товары выросли, а покупательская способность снизилась.

Для стабилизации экономики нами были приняты две антикризисные программы – «Нұрлы жол» и «Пять институциональных реформ со 100 конкретными шагами».

В рамках программы «Нұрлы жол» из Национального фонда был выделен 1 трлн тенге на поддержку экономического роста и занятости населения. На льготное кредитование предприятий было направлено 100 млрд тенге. На оздоровление банковского сектора и выкуп плохих кредитов Фонд проблемных кредитов получил еще 250 млрд тенге.

Также средства были выделены на строительство и реконструкцию дорог, СЭЗов, индустриальных технопарков, возведение ЭКСПО-2017, строительство соцжилья, модернизацию энергетической инфраструктуры. Общий инвестпортфель «Нұрлы жол» составил 6 трлн тенге.

В 2020 году мы стали свидетелями беспрецедентного многоуровневого кризиса в глобальной экономике. В мире он получил название коронакризис. Произошло значительное снижение цены на нефть. Сократились мировые торговые потоки. В результате защитных мер от коронавируса существенно замедлилась деловая активность. Больше всего пострадала сфера услуг, где в основном занят малый и средний бизнес. На фоне принятых мер по ограничению распространения пандемии сектор услуг в нашей стране сократился на 5,3%. Горнодобывающая промышленность снизилась на 4%. Экспорт товаров сократился на 19,1%, импорт – на 4,1%.

Для сглаживания последствий пандемии правительством были приняты и реализованы три пакета антикризисных мер на 6,3 трлн тенге, или 9% от ВВП, что в долларовом эквиваленте составило $15 млрд. Данные меры были направлены на предоставление налоговых стимулов для пострадавших отраслей и расширение льготного кредитования МСБ. Увеличено финансирование оборотного капитала. Представлены рефинансирование кредитов на льготных условиях, а также отсрочки по кредитам. Оказана финансовая поддержка гражданам, а также работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19.

Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, еще не завершился. Но принятые нами меры позволили максимально сгладить его последствия на отечественную экономику и благосостояние граждан страны. Мы извлекли урок из всей этой ситуации, и надеюсь, что полученный нами опыт позволит в будущем с минимальными потерями преодолевать подобные глобальные вызовы.

Безусловно, что важным фактором в каждом пережитом нами кризисе являлось единство и сплочение казахстанцев. Благодаря тому, что все граждане нашей страны разделяют близкие любому сердцу общие ценности, в числе которых готовность поддержать друг друга и взаимовыручка, мы с честью выходим из любого испытания, - подытожил Н.Назарбаев.

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