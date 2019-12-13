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Нурсултан Назарбаев: Султан Сартаев внес значительный вклад в развитие отечественного права
13 Декабря 2019 19:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной профессора права Султана Сартаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
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Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине известного казахстанского юриста Султана Сартаева. Елбасы выразил соболезнования родным, близким и коллегам ученого.
«Султан Сартаевич был искушенным исследователем, внесшим значительный вклад в развитие отечественного права и юриспруденции. Он активно участвовал в делах государства и общества, занимал ответственные должности.Он был примером добросовестного труда, человеком с четкой гражданской позицией», - говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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