Нурсултан Назарбаев: Султан Сартаев внес значительный вклад в развитие отечественного права

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной профессора права Султана Сартаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине известного казахстанского юриста Султана Сартаева. Елбасы выразил соболезнования родным, близким и коллегам ученого.

«Султан Сартаевич был искушенным исследователем, внесшим значительный вклад в развитие отечественного права и юриспруденции. Он активно участвовал в делах государства и общества, занимал ответственные должности.Он был примером добросовестного труда, человеком с четкой гражданской позицией», - говорится в телеграмме.