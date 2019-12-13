+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 1 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев: Султан Сартаев внес значительный вклад в развитие отечественного права

13 Декабря 2019 19:32
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев: Султан Сартаев внес значительный вклад в развитие отечественного права

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной профессора права Султана Сартаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Новости по теме

Группа журналистов отмечена благодарностью Елбасы
Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG Елбасы вручил государственные награды Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине известного казахстанского юриста Султана Сартаева. Елбасы выразил соболезнования родным, близким и коллегам ученого.

«Султан Сартаевич был искушенным исследователем, внесшим значительный вклад в развитие отечественного права и юриспруденции. Он активно участвовал в делах государства и общества, занимал ответственные должности.Он был примером добросовестного труда, человеком с четкой гражданской позицией», - говорится в телеграмме.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив