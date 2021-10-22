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    22:55, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев рассказал о портрете Клинтона и красном командире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала «Хабар» состоялся показ фильма «Штрихи к портрету. Откровение», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фильм «Штрихи к портрету. Откровение» – это пятая серия совместного документального проекта журналиста Айгуль Адиловой и пресс-службы Елбасы, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

    В фильме Елбасы рассказал такие истории из своей жизни, которых никогда не рассказывал ни одному СМИ.

    В беседе с журналистом речь зашла о подарках главам государств и от глав государств.

    «Западные государства этим не увлекаются. Например, по своей неопытности я повез Клинтону такой небольшой ковер с его портретом. Алматинская фабрика выткала. Я думал, он повесит и будет смотреть на себя. Мы передали этот подарок, потом я прихожу на встречу, в приемную, а там секретарша «шпилькой» прямо на его носу стоит. Постелила в приемной… У них это запросто», – рассказал Первый Президент, улыбаясь.

    Еще одна история, которая, действительно, добавляет интересный штрих к портрету Нурсултана Назарбаева.

    «Я скажу вам вещь, которую я никогда не говорил… Я перенес операцию на позвонке, на спину. Очень серьезная операция. Восьмого марта сидели на концерте. Концерт закончился, я встал, и все – не могу переставить ногу. Что-то заклинило, и все. Я офицера охраны пригласил, сказал: «Встань рядом», схватил его руку, как костыль. Говорю: «Давай двигаться потихоньку, чтобы люди не заметили». Полный зал. Вот так и вышел. Начал проверять, оказалось, что у меня проблемы в позвонках, и сделал эту операцию. Вылечился, все нормально. В детстве фильм видел, про красного командира. Его ранили, а отряд должен был идти в наступление. Ему нельзя было вообще… он себя перевязал, перетянул, надел шубу и говорил, что «командир в любых условиях должен быть на белом коне и впереди». И так же для Президента», – рассказал Елбасы.

    Рассказ о забастовке шахтеров, еще в советское время, когда первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев выступал на площади, заполненной людьми, сопровождается кадрами кинохроники.

    Напомним, многосерийный документальный фильм «Штрихи к портрету» создан на основе эксклюзивного интервью Елбасы. Картина раскрывает ранее неизвестные зрителю грани личности Первого Президента. Прошлый выпуск документального фильма вышел 1 июля 2021 года. Тогда в беседе с журналистом Нурсултан Назарбаев высказался об оппозиционерах, об отношениях с председателем Китая Си Цзиньпином, а также рассказал, что предлагал президенту Украины сесть за стол переговоров с Россией, и высказался о попытках рассорить Казахстан с Китаем и Россией.



    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Главная
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