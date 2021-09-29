Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы противодействия вызовам экстремизма и терроризма в новых реалиях региональной безопасности.

Открывая заседание, Председатель Совета Безопасности подчеркнул, что актуальность данной темы обострилась из-за развития событий в Афганистане.

Нурсултан Назарбаев отметил, что ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, сформировав комплекс текущих и долгосрочных рисков и угроз, и что в этой связи требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности.

Первый Президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечить полную готовность к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.

«Новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности. Казахстанская армия должна отвечать лучшим современным военным стандартам. В сфере военной безопасности утверждены все базовые документы, определяющие видение модернизированных Вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сейчас главное – это обеспечить должное исполнение всех принятых нами решений», - сказал Председатель Совета Безопасности.

Также была отмечена важность осуществляемых поступательных реформ в правоохранительной системе, нацеленных на повышение безопасности граждан.

Елбасы подчеркнул актуальность обеспечения безопасности национального духовного пространства, отметив, что мир и согласие в обществе являются основой устойчивого развития государства.

Председатель Совета Безопасности указал на необходимость обеспечения постоянного контроля общественно-политических и социально-экономических составляющих стабильности государства.

«Повышение реальных доходов граждан, создание качественных рабочих мест, развитие МСБ, обеспечение продовольственной безопасности – все это будет достигнуто при условии роста объема экономики. Поддержка здравоохранения и образования, решение насущных проблем граждан должны всегда быть в центре внимания государственных органов. Все это является слагаемыми социального благополучия и уверенности казахстанцев. Нельзя оставлять почву для ростков экстремизма и радикализма», - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе заседания были заслушаны доклады Заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел М.Тлеуберди, председателя Комитета национальной безопасности К. Масимова и министра информации и общественного развития А. Балаевой.

По итогам заседания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, направленных на защиту национальных интересов в сфере региональной безопасности, обеспечение безопасности граждан и устойчивое развитие общества.