Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка РК Ерболатом Досаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Глава Национального банка проинформировал Елбасы о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года, состоянии золотовалютных активов страны и Национального фонда.

Также в рамках встречи Е. Досаев рассказал о ходе исполнения государственных программ в рамках «Пяти социальных инициатив». Кроме этого, была затронута тема реализации программы «Экономика простых вещей».