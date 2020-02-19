Новости
Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка
19 Февраля 2020 17:10
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка РК Ерболатом Досаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Новости по темеЕлбасы проинформировали о принимаемых Правительством мерах по созданию рабочих мест Казахстан остается привлекательным для международных банков развития Елбасы – вице-премьеру: Важно встречаться с народом, разговаривать и разъяснять принимаемые меры
Глава Национального банка проинформировал Елбасы о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года, состоянии золотовалютных активов страны и Национального фонда.
Также в рамках встречи Е. Досаев рассказал о ходе исполнения государственных программ в рамках «Пяти социальных инициатив». Кроме этого, была затронута тема реализации программы «Экономика простых вещей».
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Об исключении требования о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах напомнили казахстанцам
- Елбасы проинформировали о принимаемых Правительством мерах по созданию рабочих мест
- Елбасы – вице-премьеру: Важно встречаться с народом, разговаривать и разъяснять принимаемые меры
- О реализации денежно-кредитной политики доложил Главе государства Ерболат Досаев
- АО «Баспана» присоединили к Казахстанскому фонду устойчивости
- Международные резервы Казахстана достигли $29,3 млрд
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047