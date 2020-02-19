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Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка

19 Февраля 2020 17:10
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Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка РК Ерболатом Досаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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Глава Национального банка проинформировал Елбасы о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года, состоянии золотовалютных активов страны и Национального фонда.

Также в рамках встречи Е. Досаев рассказал о ходе исполнения государственных программ в рамках «Пяти социальных инициатив». Кроме этого, была затронута тема реализации программы «Экономика простых вещей».


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
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