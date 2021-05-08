Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающих праздников – 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Ораза Айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев дали высокую оценку нынешнему уровню казахстанско-узбекских стратегических отношений, развивающихся во благо братских народов двух стран в духе традиционного добрососедства, доверия и многовековой дружбы.

Свидетельством тому служат плодотворные контакты в политической сфере, рост объемов товарооборота в текущем году и создание новых возможностей для взаимодействия деловых кругов в сфере приграничной торговли, последовательная реализация совместных экономических и межрегиональных проектов, а также продвижение культурно-гуманитарных программ.

В завершение беседы стороны высказались за наращивание и углубление многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии для укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе.