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Нурсултан Назарбаев провел совещание с руководством Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы

8 Января 2020 18:24
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Нурсултан Назарбаев провел совещание с руководством Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел совещание с руководством Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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В ходе заседания были рассмотрены итоги деятельности Канцелярии Елбасы за 2019 год и план работ на предстоящий период.

На совещании была представлена информация по реализации задач в рамках обеспечения деятельности Елбасы, в том числе по подготовке зарубежных визитов и проведению внутригосударственных мероприятий с участием Первого Президента Казахстана.

Особое внимание также было уделено предстоящему графику работы Елбасы на 2020 год.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.

По итогам совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Первый Президент - Елбасы,
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