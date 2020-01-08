Нурсултан Назарбаев провел совещание с руководством Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел совещание с руководством Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
В ходе заседания были рассмотрены итоги деятельности Канцелярии Елбасы за 2019 год и план работ на предстоящий период.
На совещании была представлена информация по реализации задач в рамках обеспечения деятельности Елбасы, в том числе по подготовке зарубежных визитов и проведению внутригосударственных мероприятий с участием Первого Президента Казахстана.
Особое внимание также было уделено предстоящему графику работы Елбасы на 2020 год.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.
По итогам совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
- Будущие военнослужащие начали год с добрых дел
- Елбасы проинформировали о планах работы Фонда Первого Президента РК на 2020 год
- Отключение электроэнергии на левом берегу столицы: шести лицам предъявлены обвинения
- Разбойное нападение на микрокредитную организацию раскрыли по горячим следам в столице
- Руководитель объединения анимационных киностудий РК предлагает открыть Центр творчества молодежи в столице
- Автобус загорелся близ столичного аэропорта
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана