Нурсултан Назарбаев провел переговоры со спикером Госдумы РФ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Елбасы остановился на результатах и перспективах работы по укреплению отношений между Казахстаном и Российской Федерацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
- Государственная Дума и Мажилис Парламента имеют дружеские контакты, как и наши страны в целом. Наши отношения являются образцовыми: и в политике, и в экономической сфере, а также и в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Уверен, что мы будем и дальше продолжать работать по всем этим направлениям, - сказал Первый Президент Казахстана.
В свою очередь, В.Володин подчеркнул ключевую роль Елбасы в становлении и укреплении межгосударственных отношений Казахстана и России.
Также Спикер Государственной Думы РФ, отмечая высокий уровень подготовки предстоящего парламентского мероприятия, акцентировал внимание на возрастающей роли совещаний спикеров в деле укрепления межпарламентских связей.Напомним, главы делегаций ряда государств прибыли в Казахстан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое стартует 24 сентября в Нур-Султане.
- Президент встретился с представителями политических и экспертных кругов США
- Опыт работы в ООН поможет Президенту продвигать интересы Казахстана – эксперты
- Нурлан Нигматулин и Вячеслав Володин обсудили направления межпарламентского взаимодействия
- На Москве-реке перевернулась яхта: пострадали 5 человек
- Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ли Чжаньшу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана