Нурсултан Назарбаев провел переговоры со спикером Госдумы РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Елбасы остановился на результатах и перспективах работы по укреплению отношений между Казахстаном и Российской Федерацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

- Государственная Дума и Мажилис Парламента имеют дружеские контакты, как и наши страны в целом. Наши отношения являются образцовыми: и в политике, и в экономической сфере, а также и в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Уверен, что мы будем и дальше продолжать работать по всем этим направлениям, - сказал Первый Президент Казахстана.





В свою очередь, В.Володин подчеркнул ключевую роль Елбасы в становлении и укреплении межгосударственных отношений Казахстана и России.

Также Спикер Государственной Думы РФ, отмечая высокий уровень подготовки предстоящего парламентского мероприятия, акцентировал внимание на возрастающей роли совещаний спикеров в деле укрепления межпарламентских связей.

Напомним, главы делегаций ряда государств прибыли в Казахстан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое стартует 24 сентября в Нур-Султане.