Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом «двоевластии» в интервью телеканалу «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.

«Елбасы дал интервью телеканалу «Хабар». В ходе беседы Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом «двоевластии», а также рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны», - написал Айдос Укибай.





Интервью в эфире «Хабара» выйдет завтра в 21:30.