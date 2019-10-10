+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 20 °С
USD 390.09 EUR 428.32
RUB 6.01 CNY 54.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом «двоевластии» в интервью телеканалу «Хабар»

10 Октября 2019 17:10
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом «двоевластии» в интервью телеканалу «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.

Новости по теме

Елбасы встретился с Премьер-Министром Монголии
В Москве презентована книга «Евразийский Экономический Союз - 25: от горизонта к горизонту» Елбасы встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева

«Елбасы дал интервью телеканалу «Хабар». В ходе беседы Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом «двоевластии», а также рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны», - написал Айдос Укибай.


Интервью в эфире «Хабара» выйдет завтра в 21:30.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив