Нурсултан Назарбаев призвал страны ЕАЭС исполнять взятые на себя обязательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал станы ЕАЭС развивать «зеленую экономику», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь мир сейчас занимается «зеленой экономикой» и нам надо активно обмениваться опытом по созданию ветровых и солнечных электростанций в наших странах. Важно продолжить работу по устранению взаимных барьеров, исполнению взятых на себя обязательств», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Он также выразил уверенность в том, что ЕАЭС обладает огромным потенциалом развития.

«Уверен, что наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересом других государств, которые заключают соглашения», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня в режиме онлайн проходит заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.