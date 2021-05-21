Нурсултан Назарбаев призвал страны ЕАЭС исполнять взятые на себя обязательства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал станы ЕАЭС развивать «зеленую экономику», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Весь мир сейчас занимается «зеленой экономикой» и нам надо активно обмениваться опытом по созданию ветровых и солнечных электростанций в наших странах. Важно продолжить работу по устранению взаимных барьеров, исполнению взятых на себя обязательств», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Он также выразил уверенность в том, что ЕАЭС обладает огромным потенциалом развития.
«Уверен, что наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересом других государств, которые заключают соглашения», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Напомним, сегодня в режиме онлайн проходит заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
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