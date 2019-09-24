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вчера 21:35
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вчера 21:06
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Нурсултан Назарбаев призвал мировые державы присоединиться к ядерному нераспространению
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал мировые державы присоединиться к процессу ядерного нераспространения, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Призываю включиться в процесс ратификации международных договоров, имеющих огромное значение для международного сообщества. Так, Парижское соглашение по климату подписано 192 государствами, но многие стороны его так и не ратифицировали. Мы каждый день слышим, что планета нагревается, что идет великая катастрофа, но мы ничего не делаем, чтобы предотвратить это», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».
Елбасы добавил, что схожая ситуация наблюдается в случае с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, договором о запрещении ядерного оружия, о нераспространении и ряда других. «Призывать всех отказаться от ядерного оружия, в то же время ядерным державам нельзя продолжать совершенствовать это оружие... Прежде всего ядерные державы должны выступить с этой инициативой первыми. Без этого дело не сдвинется», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
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