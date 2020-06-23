Нурсултан Назарбаев. Принятие себя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев является обладателем уникального человеческого опыта, когда человеку в качестве испытания на его земном пути дано многое. Он, дитя высокогорных джайлоо и бескрайних далей великих степей и с детства вобравший в себя могучую силу, ширь и свободу родных высот, просторов и полей, красоту казахской поэзии и мелодий, мудрость и дух народных преданий и эпосов, развивает и наращивает народнохозяйственную мощь Казахстана – мощь государственной, общенациональной и общемировой экономической значимости.

Такое мнение в своей статье, опубликованной в egemen.kz выразил Медетхан Шеримкулов, Председатель Парламента Кыргызской Республики, 1990-1995 гг.

Как отмечает Медетхан Шеримкулов, е го внутреннее стремление к целостности, восходящее к вселенской творческой энергии, движет его к цели построения социально справедливого общества и направляет все его усилия на укрепление государственных устоев Казахстана. Та космическая бесконечность, составляющая суть его внутренней идентичности, устремляет его создавать и поддерживать в своей стране лучшие передовые и инновационные школы и университеты, решать задачи по улучшению сфер образования, науки, здравоохранения, совершенствованию социально-культурной политики, возрождению исконно народных духовно-нравственных традиций и семейных ценностей казахского народа. Родовой стержень дает ему силу поддерживать внутриполитическую стабильность и упрочивать консолидацию общества – основу основ внутренней политики и мер обеспечения безопасности страны. Он проводит сбалансированную и всесторонне взвешенную, многовекторную и конструктивную внешнюю политику, направленную на достижение национальных интересов Казахстана и обеспечивающую ему статус ответственного и надежного партнера на международной арене. Он, с любовью преображая облик безжизненных пустых пространств, воздвигает современные города и веси для людей в родных краях и вносит огромную лепту в освоение пустых пространств во Вселенной и развитие общечеловеческой цивилизации, держа открытым окно в космос на казахской земле.

Да, всё это про него, Нурсултана Назарбаева, Первого Президента Казахстана и казахского Елбасы. Вы, возможно, спросите: «Не слишком ли пафосная и утопическая картина получается?». Относительно пафосности я отвечу, что, действительно, ему присуще природное состояние душевной и духовной приподнятости, оптимизма и внутренней воодушевленности. А что касается утопичности, я твердо убежден, сумей вы задать этот вопрос ему самому, Нураке ответил бы риторическим вопросом: «А иначе зачем на земле этой прекрасной нам жить?».

Секрет феномена Нурсултана Назарбаева заключается в его работящести, т.е. склонности к труду, и врожденной, и приобретенной, в его трудоспособности и трудолюбии. Его Величество Труд созидательный, сознательный и интуитивный, творческий и житейский, одухотворенный и земной, просветленный и насущный, интеллектуальный и реальный, физический и умственный, с раннего детства занимал и до сих пор занимает все его жизненное пространство. На протяжении всей его жизни его окружали и окружают свято преданные своей работе и обязанностям люди: его отец и мать, братья и сестры, круг семейный, друзья, учителя, наставники, коллеги. Поэтому у него не было ни времени, ни соблазна, ни примеров в кругу ближнем, чтобы заняться чем-то, что считалось бы недостойным джигита. А то, что человеку изнутри не присуще или не свойственно его внутреннему природному миропорядку, не пристает ему внешне. Вкус хлеба, заработанного им самим и хранящего испекших его тепло рук мамы, до сих пор крепко держит его на ногах. Бог его миловал! Увлеченность и воодушевленность созидательным трудом берегут и спасают, хранят и защищают его. Он принял себя в образе труженика. А цивилизационный код казахского народа, определивший канву орнамента его земной судьбы, основным узором тщательно вывел красоту мудрости, остроту ума, глубину выдержки, широту мировоззрения, силу ответственности и величие духа.

Словом, не зря Нурсултана Абишевича прочили в 1991-м году в Премьер-министры СССР. В нем видели человека, личность и профессионала, который смог бы взвалить на себя ношу развалившейся экономической системы огромной советской страны и взял бы на себя ответственность за ее восстановление. Также, усматривая в нем влиятельную фигуру, его пытались перетянуть на свою сторону инициаторы Беловежского договора, подписание которого привело к внезапному и почти моментальному распаду Советского Союза. В этой ситуации Н.Назарбаев проявил себя как зрелый политик и не дал вовлечь себя в провокационные политические игры и не стал проводником чужих интересов.

Кыргызстан и Казахстан являются братскими странами, наши народы испокон веков связывают крепкие братские и добрососедские отношения, основанные на общих исторических корнях, общности человеческих, культурно-традиционных, духовно-нравственных ценностей, общности языка, обычаев, верования. Также крепкие и надежные отношения и взаимопонимание существуют на всех уровнях политической, экономической и хозяйственной жизни. Между руководством двух стран традиционно существуют по-настоящему тесные дружеские и братские взаимоотношения. Кыргызско-казахские отношения в новых политических реалиях после объявления нашими двумя республиками своего суверенитета были, как сейчас говорят, официально перезапущены в начале 1991 года, когда еще Советский Союз жил и здравствовал. Государственная делегация Кыргызстана в составе Президента, Торага парламента и Главы Правительства страны приехали в столицу Казахстана город Алма-Ата в январе 1991 года для обсуждения перспектив взаимоотношений наших двух стран. Нурсултан Назарбаев в качестве Президента Казахстана лично встретил нас по-братски радушно. Я был с ним к тому времени уже хорошо знаком. Мы с ним поддерживали по-доброму человеческие, дружеские, братские и деловые отношения со времени, когда мы оба уже работали секретарями ЦК Компартии в своих странах. В ходе того визита в самом начале 1991 года мы обсудили состояние на тот момент и перспективы политико-экономических, социально-культурных связей между нашими двумя странами и убедились твердо в нашем взаимном желании и стремлении расширять и укреплять их. В итоге этой нашей встречи был подписан первый Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между Кыргызстаном и Казахстаном. Конечно, во время той встречи мы не могли не затронуть вопросы сотрудничества в рамках всего Советского Союза. Тогда я еще раз убедился в трезвости суждений Нурсултана Абишевича в делах государственных и международных, зрелости его государственного мировоззрения, его подхода к вопросам экономического управления и государственного строительства. Наши с ним взгляды в данных сферах в основном были схожими и во многом совпадали. Мы оба хорошо понимали историческое значение и шанс текущей политической ситуации и грядущих событий для государственного строительства в наших братских странах. И одновременно с этим мы оба хорошо представляли себе неизбежность и необходимость интеграционных процессов и курса на союзничество. Впоследствии именно Н.Назарбаев стал главным инициатором создания СНГ, затем и ЕАЭС, Таможенного союза и других интеграционных объединений, охватывающих бывшие союзные республики, таких, как ШОС, ОДКБ и другие. На мой взгляд, ход истории вновь и вновь доказывает правильность такого курса, направленного на взаимовыгодное сотрудничество, взаимодействие и взаимоподдержку, для всеобщего социально-экономического развития, сохранения стабильности и мира.

Н.Назарбаев очень многое сделал для развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления межгосударственных отношений Кыргызстана и Казахстана. Он внес неоценимый вклад в дело стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане после событий 2005 и 2010 годов и восстановления его международного статуса. Кыргызский народ высоко ценит усилия Н.Назарбаева в укреплении добрососедства, сотрудничества и партнерства наших двух стран. Казахский Елбасы искренне убежден, что нет ближе народов, чем казахи и кыргызы. Он также обладает по-братски добрыми чувствами по отношению ко всему великому кыргызскому народу. Это подтверждает и его официальное заявление о том, что он с первых дней независимости всегда поддерживал Кыргызстан. Да благословит Всевышний во веки веков взаимоотношения между великими кыргызским и казахским народами, основанные на истинно братских началах!

От всей души я хотел бы выразить свое мнение о новой столице Казахстана. Город Нур-Султан – это архисовременный город в мире, который возник на бескрайних просторах великой степи. Именно вы, казахстанцы, во главе с мудрым и дальновидным Елбасы Н.Назарбаевым воздвигли этот город-сказку на века и тысячелетия.

Я искренне поздравляю глубокоуважаемого Нурсултана Абишевича с 80-летием, желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, плодотворной и успешной работы, благополучия, благоденствия и процветания ему лично, его семье и всему великому казахскому народу!



