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Нурсултан Назарбаев принял заслуженного деятеля искусств Камиля Муллашева
20 Ноября 2019 17:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял художника, заслуженного деятеля искусств Казахстана Камиля Муллашева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК -Елбасы.
Новости по темеЕлбасы выразил соболезнования Президенту ОАЭ в связи с кончиной его брата Елбасы выразил соболезнования Президенту ОАЭ в связи с кончиной его брата Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений Жансеиту Туймебаеву
В ходе беседы Елбасы высоко отметил заслуги знаменитого художника в развитии отечественной сферы искусства и культуры.
В свою очередь К.Муллашев поблагодарил Первого Президента Казахстана за оказываемую поддержку казахстанским деятелям искусств.
Ключевые слова: Культура, Первый Президент - Елбасы,
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