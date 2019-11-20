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Нурсултан Назарбаев принял заслуженного деятеля искусств Камиля Муллашева

20 Ноября 2019 17:57
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Нурсултан Назарбаев принял заслуженного деятеля искусств Камиля Муллашева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял художника, заслуженного деятеля искусств Казахстана Камиля Муллашева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК -Елбасы.

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В ходе беседы Елбасы высоко отметил заслуги знаменитого художника в развитии отечественной сферы искусства и культуры.

В свою очередь К.Муллашев поблагодарил Первого Президента Казахстана за оказываемую поддержку казахстанским деятелям искусств.

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Ключевые слова: Культура, Первый Президент - Елбасы,
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