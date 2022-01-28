Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

В ходе выступления Елбасы подчеркнул, что партия «Nur Otan» является главной политической силой страны.

«Отстаивая интересы всех слоёв общества, партия всегда стояла на защите нашей Независимости и государственности. Вместе мы добились многого. Самое главное – была создана надёжная основа для дальнейшего развития Казахстана. Важно продолжать это поступательное движение вперёд», - сказал Первый Президент Казахстана.

Подчеркнув историческую значимость текущего Съезда, Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что однопартийцы поддержат его предложение избрать Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan».

«За последние полтора года партия прошла через серьёзную системную перезагрузку. Последним этапом этого процесса считаю передачу всей полноты управления партией действующему Главе государства – Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Руководить партией должен человек, выдвинутый и поддержанный ею на президентских выборах. Сегодня под руководством Президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия «Nur Otan», обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надёжным помощником в их осуществлении», - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана.

«Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве. 30-летний опыт нашей независимости наглядно подтверждает этот факт. Сегодня мы вступили в четвёртое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени. Залогом этого будут выступать чёткие цели, политическая воля и, главное, поддержка народа», - сказал Нурсултан Назарбаев.