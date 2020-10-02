НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял участие в онлайн-голосовании в праймериз, передает МИА «Казинформ».

«Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял участие в онлайн-голосовании в праймериз. Перед началом голосования Елбасы отметил, что внимательно следил за агитацией и публичными дебатами участников внутрипартийного отбора», - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Тwitter.

Как отмечается, Первый Президент Казахстана подчеркнул, что прозвучало немало конструктивных предложений, которые партия должна принять к сведению. Нурсултан Назарбаев призвал всех партийцев принять активное участие в голосовании.