Нурсултан Назарбаев принял участие в неформальном ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почетный Председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Первый Президент РК-Елбасы принял участие в неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшний Саммит планировалось провести в священном для всех тюрков месте – городе Туркестане. Но в последнее время многие международные мероприятия из-за эпидемиологической ситуации проходят в онлайн-режиме. Поэтому и данную встречу было решено провести в формате видеоконференции.

«Сегодняшняя встреча пройдет на тему «Туркестан – духовная столица тюркского мира», - сказал Почетный Председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Первый Президент Казахстана отметил, что в 2018 году областной центр был перенесен из Шымкента в Туркестан, после чего началась новая история всего региона.

«За два года город кардинально изменился, и эта работа будет продолжена. Мы продолжим историческую преемственность в формировании будущего архитектурного облика города», - отметил Нурсултан Назарбаев, пригласив участников мероприятия после стабилизации ситуации с пандемией коронавирусной инфекции посетить Туркестан.

Елбасы выразил надежду, что неформальный Саммит придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между братскими странами Тюркского совета. Нурсултан Назарбаев также отметил, что в непростой для всего международного сообщества период, связанный с пандемией COVID-19, тюркским странам удалось сохранить единство.

«Считаю своевременным разработку по моему предложению документа «Тюркское видение – 2040». Мы примем этот документ на следующем саммите, который состоится осенью в Турции. Также на саммите в Баку я предложил поднять Совет до уровня Организации. Благодарю всех за поддержку этого важного предложения«, - сказал Первый Президент Казахстана.

Почетный Председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств отметил огромный потенциал для увеличения взаимной торговли и инвестиций в экономику.

»Достигнутое между Баку и Ереваном мирное соглашение позволит возродить Великий шелковый путь по этому направлению, что увеличит роль Каспийского моря. Это откроет перед нашими странами новые возможности для эффективного использования преимуществ китайской инициативы «Один пояс, один путь». Транскаспийский международный транспортный коридор (или Туранский коридор) становится самым безопасным и кратчайшим торговым маршрутом между Европой и Азией«, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В рамках саммита были обсуждены вопросы расширения и укрепления сотрудничества тюркоязычных государств в экономической, транспортно-коммуникационной, культурной и гуманитарной сферах.

В своем выступлении Первый Президент Казахстана также обратил внимание на новые вызовы и угрозы, стоящие перед всем человечеством. Нурсултан Назарбаев призвал лидеров тюркских государств в сложившейся непростой международной ситуации поддержать его инициативу по началу масштабных переговоров между Вашингтоном, Москвой, Пекином и Брюсселем.

«Уверен, что эти четыре стороны полностью осознают тяжесть своей особой ответственности за будущее человечества, международную безопасность и стабильность. Верю, что лидеры тюркоязычных стран поддержат меня, и мы будем иметь сильный голос по этому вопросу. Надеюсь, что наше общее мнение дойдет до столиц великих держав», - заявил Первый Президент Казахстана.

В завершение Елбасы поздравил лидеров тюркских стран с общим праздником Наурыз, пожелав братским народам мира и процветания.

В саммите также принимали участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.