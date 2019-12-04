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Нурсултан Назарбаев принял руководителя крестьянского хозяйства «Шаушен» Сайрамбая Доненбаева
4 Декабря 2019 16:23
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев принял руководителя крестьянского хозяйства «Шаушен» Сайрамбая Доненбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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Во время беседы Елбасы отметил активное участие предпринимателя в строительстве социальной инфраструктуры в Жамбылской области.
В свою очередь обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Сайрамбай Доненбаев выразил признательность Первому Президенту Казахстана за оказываемое внимание и поддержку развитию сёл и сельской молодежи.
Ключевые слова: Алматы, Первый Президент - Елбасы,
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