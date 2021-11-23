НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдоса Укибая.

«В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии», - говорится в сообщении.