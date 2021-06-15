Нурсултан Назарбаев принял председателя правления «Самрук-Қазына» и президента «Лукойл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева и президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли и планы по реализации инвестиционных проектов.

«Ваша компания является одним из давних и крупных инвесторов в Казахстане. Вы работаете на крупнейших месторождениях, таких как «Тенгиз», «Карачаганак», участвуете в инфраструктурном проекте «Каспийского трубопроводного консорциума», - сказал Председатель Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына».

В. Алекперов рассказал Елбасы о планах по наращиванию объемов инвестиций в экономику Казахстана путем реализации совместных проектов, в том числе по разработке ряда месторождений на Каспийском море.



