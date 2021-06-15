РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:01, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев принял председателя правления «Самрук-Қазына» и президента «Лукойл»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева и президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли и планы по реализации инвестиционных проектов.

    «Ваша компания является одним из давних и крупных инвесторов в Казахстане. Вы работаете на крупнейших месторождениях, таких как «Тенгиз», «Карачаганак», участвуете в инфраструктурном проекте «Каспийского трубопроводного консорциума», - сказал Председатель Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына».

    В. Алекперов рассказал Елбасы о планах по наращиванию объемов инвестиций в экономику Казахстана путем реализации совместных проектов, в том числе по разработке ряда месторождений на Каспийском море.



    Теги:
    Первый Президент - Елбасы Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:34
    Назначен новый начальник ДП Акмолинской области
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!