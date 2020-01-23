Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Елбасы подчеркнул важную роль Совета Безопасности по координации проведения единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК.

«Совет Безопасности очень важный государственный орган, который, прежде всего, анализирует и представляет к рассмотрению вопросы обеспечения безопасности, как внутри страны, так и за ее пределами. Сюда относятся вопросы касательно работы правоохранительных органов, обеспечения продовольственной безопасности, взаимоотношений с зарубежными странами, обороноспособности. Кроме того, важно уделить внимание реформе правоохранительной системы и довести ее до конца», - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь А. Исекешев доложил о текущей ситуации в стране и представил информацию о планах работ на 2020 год.

По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.