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Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совбеза Асета Исекешева

2 Июня 2020 18:10
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Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совбеза Асета Исекешева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул значимость работы, проводимой Советом Безопасности в новых условиях. Была отмечена особая роль Совбеза в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка.

В свою очередь А.Исекешев доложил о ходе исполнения решений Совета Безопасности по противодействию эпидемии коронавируса и реализации антикризисных мер, связанных с обеспечением экономической безопасности.

Кроме того, Первому Президенту Казахстана была представлена детальная информация о состоянии законности и правопорядка в стране, вопросах деятельности военных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также о перспективах развития оборонно-промышленного комплекса.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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