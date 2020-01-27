Нурсултан Назарбаев принял главу ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Первому Президенту Казахстана была представлена информация об итогах развития Фонда национального благосостояния за 2019 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

А.Есимов сообщил, что чистый доход группы компаний Фонда составил 1,2 трлн тенге, что больше планового показателя на 38%. Долговая нагрузка с 2017 года снизилась на 1 трлн тенге, а внешний долг – на 5,1 млрд долларов США.

Особое внимание также было уделено мерам по дальнейшему улучшению финансового положения компаний Фонда, выводу портфельных компаний на IPO и реализации плана приватизации.

В завершение встречи Елбасы дал ряд конкретных поручений.