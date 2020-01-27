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Нурсултан Назарбаев принял главу ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова

27 Января 2020 19:19
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Нурсултан Назарбаев принял главу ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Первому Президенту Казахстана была представлена информация об итогах развития Фонда национального благосостояния за 2019 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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А.Есимов сообщил, что чистый доход группы компаний Фонда составил 1,2 трлн тенге, что больше планового показателя на 38%. Долговая нагрузка с 2017 года снизилась на 1 трлн тенге, а внешний долг – на 5,1 млрд долларов США.

Особое внимание также было уделено мерам по дальнейшему улучшению финансового положения компаний Фонда, выводу портфельных компаний на IPO и реализации плана приватизации.

В завершение встречи Елбасы дал ряд конкретных поручений.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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