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Нурсултан Назарбаев принял Бахыта Султанова

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Октября 2020, 18:35
Нурсултан Назарбаев принял Бахыта Султанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев принял министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован об основных направлениях деятельности ведомства по трансформации и дальнейшему развитию торговой системы.

По информации Б.Султанова, Министерством торговли и интеграции взят курс на формирование эффективно действующей многоформатной торгово-логистической инфраструктуры, которая включает Национальную товаропроводящую систему и региональные хабы - МЦТЭС «Центральная Азия», МЦПС «Хоргос» и ТИЦ «Евразия».

Кроме того, министр рассказал о проведенной работе по систематизации торговли в ЕАЭС и устранению 16 барьеров.


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