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    19:12, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев принял Аскара Мамина и Алихана Смаилова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Первого заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК.

    В ходе встречи Председателю партии «Nur Otan» была представлена информация о текущей деятельности по осуществлению Дорожной карты, направленной на реализацию Предвыборной программы партии – «Путь перемен: достойную жизнь каждому».

    Член Бюро Политического совета партии, Премьер-Министр А.Мамин отметил, что Предвыборная программа является продолжением курса реформ, осуществляемого в стране. Он подчеркнул, что партия поставила амбициозные, но четко выверенные цели, достижение которых подкреплено всеми необходимыми ресурсами.

    Также в рамках встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован об итогах социально-экономического развития за первый квартал 2021 года, работе Правительства по сохранению темпов роста национальной экономики в условиях глобального кризиса.

    Было отмечено, что по итогам первого квартала наблюдается тенденция роста показателей в базовых отраслях экономики.

    В частности, был отмечен рост в обрабатывающей промышленности (+7,5%), строительстве (+13,1%) и сельском хозяйстве (+2,8%). Также положительные темпы роста наблюдаются в машиностроении (+21,8%), фармацевтике (+9,1%), химической промышленности (+14,2%), металлургии (+2,3%), ряде других отраслей отечественной экономики. Рост инвестиций в основной капитал без учета горно-металлургического сектора составил 34%.

    Всё это позволило скорректировать прогнозируемый реальный рост ВВП страны с 2,8% до 3,1% по итогам 2021 года. Инфляция прогнозируется в коридоре 4-6 процентов.

    Глава Правительства также доложил о проекте уточненного республиканского бюджета, расходы которого направлены на обеспечение реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan» на 2021-2025 гг., стратегических инициатив Елбасы и Послания Главы Государства.

    Кроме того, финансирование будет направлено на реализацию полномасштабных мероприятий по борьбе с COVID-19, модернизацию системы здравоохранения, выполнение социальных обязательств государства перед населением, а также реализацию ключевых государственных программ.

    Елбасы отметил важность системной работы по улучшению экономических показателей страны.

    – Экономика демонстрирует восстановление основных показателей. Это хорошо. Рост в машиностроении составил почти 22 процента. Легкая промышленность также динамично развивается. В целом есть хороший рост в обрабатывающей промышленности, строительном секторе, АПК и в ряде других отраслей, - подчеркнул Первый Президент Казахстана.

    В ходе беседы была затронута тема стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и действий, направленных на увеличение количества вакцинируемых.

    Елбасы отметил значимость информационно-разъяснительной работы о важности вакцинации среди населения.

    – Следует беречь свое здоровье. Важно носить маску, мыть руки, не посещать массовые мероприятия, обязательно вакцинироваться. Только так мы сможем преодолеть этот сложный период, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.


    Теги:
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