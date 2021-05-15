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    18:27, 14 Май 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев принял Алтая Кульгинова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи Елбасы был проинформирован об экономическом развитии столицы, процессе газификации города, строительстве жилья и социально-культурных объектов, а также обустройстве общественного пространства.

    «Каждый год увеличивается объем строительства доступного жилья. В этом году планируется предоставить порядка 10 тысяч квартир. Кроме того, будут построены 16 школ на 42 тысячи ученических мест», - сказал А.Кульгинов.

    Также аким представил Нурсултану Назарбаеву информацию о развитии «зеленого пояса» столицы, а также осуществляемых мерах по озеленению территории города и парковых зон.


    Теги:
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