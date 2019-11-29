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Нурсултан Назарбаев принимает участие в Консультативной встрече в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии начала свою работу в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В переговорах приняли участие президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Консультативную встречу лидеров центральноазиатских стран открыл Президент РУ Шавкат Мирзиеев.
«Сегодня нам предстоит обсудить актуальные вопросы взаимодействия и согласовать первоочередные меры, направленные на расширение партнерства ЦА. Уважаемые коллеги, предлагаю рассмотреть повестку встречи, ранее согласованную министрами иностранных дел наших стран. В нее вошли вопросы региональной политики, сотрудничество в торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технического и гуманитарного обмена, а также обеспечение безопасности в ЦА. Нам предстоит принять регламент и совместное заявление, а также определить место и время следующей Консультативной встречи», - отметил президент РУ.
Первая Консультативная встреча прошла в 2018 году в столице Казахстане.
Напомним, накануне Первый Президент РК – Елбасы Н.Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встречи глав Центральной Азии. После официальной церемонии приветствия состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева в формате тет-а-тет.
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