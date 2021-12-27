Нурсултан Назарбаев примет участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Советника - Пресс-секретаря Первого Президента РК - Елбасы Айдоса Укибая.

«Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г. Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ», - говорится в сообщении.