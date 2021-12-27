Новости
Нурсултан Назарбаев примет участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
27 Декабря 2021 19:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Советника - Пресс-секретаря Первого Президента РК - Елбасы Айдоса Укибая.
Новости по темеВ Казахстане стартует предновогодняя благотворительная акция «Елбасы жылуы» В чем уникальность книги «Штрихи к портрету», основанной на интервью Елбасы Глава государства подписал распоряжение о присуждении госстипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры
«Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г. Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ», - говорится в сообщении.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
4 Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
Оставить комментарий
Читайте также
- В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана
- Случаи заражения омикрон-штаммом зафиксировали в России
- Как создавался проект «Штрихи к портрету», рассказала Айгуль Адилова
- Титулованные казахстанские боксеры уничтожили соперников в Москве
- В Казахстане стартует предновогодняя благотворительная акция «Елбасы жылуы»
- Россия заинтересована в развитии Казахстаном собственных компетенций в космосе – Владимир Путин
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047