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Нурсултан Назарбаев примет участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ

27 Декабря 2021 19:36
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Нурсултан Назарбаев примет участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Советника - Пресс-секретаря Первого Президента РК - Елбасы Айдоса Укибая.

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«Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г. Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ», - говорится в сообщении.


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#СНГ   #Россия   #Первый Президент - Елбасы  
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