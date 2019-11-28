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Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент

28 Ноября 2019 22:03
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Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы прилетел в Ташкент, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай в своем Twitter.

«Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. В аэропорту Н. Назарбаева встретил Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов», - сообщил А. Укибай.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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