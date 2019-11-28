Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы прилетел в Ташкент, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай в своем Twitter.

«Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. В аэропорту Н. Назарбаева встретил Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов», - сообщил А. Укибай.



