Нурсултан Назарбаев прибыл в Баку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент–Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.

«Нурсултан Назарбаев прибыл в город Баку. В ходе визита Елбасы встретится с Президентом Ильхамом Алиевым, проведёт переговоры с Президентом Сооронбаем Жээнбековым и Президентом Реджепом Эрдоганом, а также примет участие в VII Саммите ССТГ»,- сообщил Айдос Укибай в Twitter.



