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Нурсултан Назарбаев прибыл в Баку

14 Октября 2019 18:49
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Нурсултан Назарбаев прибыл в Баку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент–Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.

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«Нурсултан Назарбаев прибыл в город Баку. В ходе визита Елбасы встретится с Президентом Ильхамом Алиевым, проведёт переговоры с Президентом Сооронбаем Жээнбековым и Президентом Реджепом Эрдоганом, а также примет участие в VII Саммите ССТГ»,- сообщил Айдос Укибай в Twitter.


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Ключевые слова: Азербайджан, Первый Президент - Елбасы,
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