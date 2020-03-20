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Нурсултан Назарбаев предложил создать республиканский фонд помощи в условиях пандемии коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Об этом Елбасы заявил в своем обращении к казахстанцам, в котором призвал поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Как отметил Нурсултан Назарбаев в своем Обращении, Правительство уже обнародовало свои шаги по облегчению нынешнего бремени служащих бюджетной сферы, представителей малого и среднего бизнеса. Но усилий одного государства недостаточно. Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику следует мобилизовать дополнительные ресурсы. Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад.
«Предлагаю создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена.
Аналогичные фонды необходимо образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения. Эту работу должны осуществить акимы соответствующих территорий. Успешным примером такого общенационального подхода может служить объединительный порыв, благодаря которому в короткие сроки был восстановлен город Арысь», - отметил Елбасы.
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