РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:57, 31 Март 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев предложил принять документ по дальнейшему развитию Тюркского совета

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил предложения на Саммите сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мое первое предложение: мы должны продолжать дальнейшее развитие и принять документ касательно будущего Тюркского совета. На саммите в Баку я предлагал повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации», - сказал Нур-Султан Назарбаев.

    Елбасы продолжил свою мысль.

    «Наряду с гуманитарным и культурным развитием мы можем многому научиться друг у друга. Использование алфавита на латинице дает нам общую систему, благодаря которой мы получаем возможность содействовать развитию нашей молодежи на глобальном уровне. Нам важно развиваться сообща», - отметил Н. Назарбаев.

    «Также мы должны развивать взаимную торговлю и работать над привлечением инвестиций», - заключил Первый Президент Казахстана.


    Теги:
    Елбасы ССТГ Первый Президент - Елбасы Тюркский мир Главная
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!