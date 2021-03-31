Нурсултан Назарбаев предложил принять документ по дальнейшему развитию Тюркского совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил предложения на Саммите сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мое первое предложение: мы должны продолжать дальнейшее развитие и принять документ касательно будущего Тюркского совета. На саммите в Баку я предлагал повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации», - сказал Нур-Султан Назарбаев.

Елбасы продолжил свою мысль.

«Наряду с гуманитарным и культурным развитием мы можем многому научиться друг у друга. Использование алфавита на латинице дает нам общую систему, благодаря которой мы получаем возможность содействовать развитию нашей молодежи на глобальном уровне. Нам важно развиваться сообща», - отметил Н. Назарбаев.

«Также мы должны развивать взаимную торговлю и работать над привлечением инвестиций», - заключил Первый Президент Казахстана.