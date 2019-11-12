Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться «тет-а-тет» в Казахстане. Об этом Первый Президент РК сообщил в ходе Пятого ежегодного заседания Astana Club, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президента России и президента Украины. Я разговаривал о том, возможна ли такая встреча тет-а-тет, обговорить все вопросы. Мне кажется, сейчас момент хороший», - сказал Первый Президент Казахстана.

«Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - отметил он.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее во время визита в Японию Елбасы встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.