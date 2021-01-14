Нурсултан Назарбаев предложил Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента VII созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана принимает участие в заседании парламентской фракции партии «Nur Otan». Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

В ходе заседания фракции Председатель партии «Nur Otan» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе.







