Новости
Нурсултан Назарбаев предложил Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента VII созыва
14 Января 2021 15:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана принимает участие в заседании парламентской фракции партии «Nur Otan». Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции Елбасы высказался относительно кандидатуры будущего Премьер-Министра Девять членов Нацсовета вошли в состав Мажилиса Парламента РК
В ходе заседания фракции Председатель партии «Nur Otan» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана
- В Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции
- Елбасы высказался относительно кандидатуры будущего Премьер-Министра
- Девять членов Нацсовета вошли в состав Мажилиса Парламента РК
- Председатель партии «Nur Otan» принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента
- По итогам выборов в маслихаты Nur Otan поддержали 82% избирателей – Бауыржан Байбек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047