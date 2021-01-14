+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -13 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев предложил Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента VII созыва

14 Января 2021 15:17
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев предложил Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента VII созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана принимает участие в заседании парламентской фракции партии «Nur Otan». Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана
В Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции Елбасы высказался относительно кандидатуры будущего Премьер-Министра Девять членов Нацсовета вошли в состав Мажилиса Парламента РК

В ходе заседания фракции Председатель партии «Nur Otan» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе.





Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Мажилис   #Нур Отан  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив