11:54, 02 Апрель 2022 | GMT +6
Нурсултан Назарбаев поздравил народ Казахстана с началом месяца Рамазан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
«Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!
В этом месяце, который имеет особое значение для мусульман всего мира, возвеличиваются самые главные ценности ислама – доброта и сострадание, терпение и милосердие. Эти ценности несомненно укрепят единство и всех казахстанцев вне зависимости от религии и национальности.
В священном месяце Рамазан желаю всем крепкого здоровья, духовной силы и благополучия!», - говорится в тексте поздравления.
Фото:elbasy.kz