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    11:54, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев поздравил народ Казахстана с началом месяца Рамазан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    «Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!

    В этом месяце, который имеет особое значение для мусульман всего мира, возвеличиваются самые главные ценности ислама – доброта и сострадание, терпение и милосердие. Эти ценности несомненно укрепят единство и всех казахстанцев вне зависимости от религии и национальности.

    В священном месяце Рамазан желаю всем крепкого здоровья, духовной силы и благополучия!», - говорится в тексте поздравления.



    Фото:elbasy.kz



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