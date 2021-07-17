Нурсултан Назарбаев поздравил металлургов
«Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга!
Металлургия – одна из базовых отраслей национальной экономики, в которой трудятся преданные своему нелёгкому делу мужественные и ответственные люди.
Здесь закаляются характер и сила воли, вырабатываются стойкость и упорство в достижении цели.
Горжусь тем, что когда-то сам прошёл эту школу жизни, давшую мне богатый опыт, который был полезен в моей последующей деятельности.
Трудолюбие, профессионализм и самоотверженность работников отрасли заслуживают глубокого уважения и искренней благодарности.
Своей работой вы вносите существенный вклад в рост экономического благосостояния Казахстана.
Уверен, что ваш упорный труд и высокое мастерство будут и впредь способствовать процветанию нашей страны.
Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия!», - говорится в поздравлении.