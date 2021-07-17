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    09:18, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев поздравил металлургов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК – Елбасы.

    «Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга!

    Металлургия – одна из базовых отраслей национальной экономики, в которой трудятся преданные своему нелёгкому делу мужественные и ответственные люди.

    Здесь закаляются характер и сила воли, вырабатываются стойкость и упорство в достижении цели.

    Горжусь тем, что когда-то сам прошёл эту школу жизни, давшую мне богатый опыт, который был полезен в моей последующей деятельности.

    Трудолюбие, профессионализм и самоотверженность работников отрасли заслуживают глубокого уважения и искренней благодарности.

    Своей работой вы вносите существенный вклад в рост экономического благосостояния Казахстана.

    Уверен, что ваш упорный труд и высокое мастерство будут и впредь способствовать процветанию нашей страны.

    Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия!», - говорится в поздравлении.


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