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Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив ТЮЗ имени Натальи Сац с 75-летием

9 Ноября 2020 12:14
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Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив ТЮЗ имени Натальи Сац с 75-летием

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил прославленный творческий коллектив Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац с юбилеем и знаменательной датой – 75 – летием со дня образования театра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

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В своем поздравительном послании Нурсултан Абишевич отметил, что это большое, по-настоящему праздничное событие в культурной жизни южной столицы и всей страны, что театр для детей и юношества им. Н. Сац является центром притяжения как для признанных мастеров сцены, так и для тех, чей путь в искусстве только начинается.

Также он подчеркнул, что сегодня театр созвучен времени и духовным запросам самых взыскательных зрителей и радует своих поклонников интересными спектаклями и незабываемыми премьерами.

В заключение Нурсултан Абишевич пожелал дружному и сплоченному коллективу театра дальнейших успехов, вдохновения и новых достижений на ниве казахстанского искусства.


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#Алматы   #Культура   #История Казахстана   #Юбилей   #Первый Президент - Елбасы  
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