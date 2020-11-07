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Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив газеты «Экспресс К» со 100-летним юбилеем

7 Ноября 2020 11:24
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Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив газеты «Экспресс К» со 100-летним юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив ежедневной общественно-политической республиканской газеты «Экспресс К» со 100-летним юбилеем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Instagram Нурсултана Назарбаева.

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«Поздравляю коллектив общественно-политической республиканской газеты «Экспресс К» со 100-летним юбилеем!

На страницах издания находит отражение насыщенная история нашей страны. Значительная часть этой летописи посвящена становлению независимого Казахстана.

Всегда искренне и честно газета рассказывает не только об актуальных вопросах развития казахстанского общества, но и о социально-экономических и политических преобразованиях в стране. При этом живая и доступная подача материалов умело сочетается с аналитическим взглядом на раскрываемую тему, что является признаком высокого профессионализма и журналистского мастерства.

В этот период в издании плодотворно трудилась целая плеяда талантливых авторов. Сохранив славные творческие традиции, «Экспресс К» сегодня уверенно входит в число ведущих печатных СМИ Казахстана», - заключил Нурсултан Назарбаев.



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