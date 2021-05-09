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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Мая 2021, 07:35
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы поздравил казахстанцев с Днём Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Уважаемые казахстанцы!

9 мая мы вспоминаем о мужестве и беспримерном героизме наших отцов и дедов, защитивших родную землю в самой кровавой войне в истории человечества.

В этот день мы склоняем голову перед ветеранами войны и труда – людьми, остающимися для всех нас неисчерпаемым источником гордости и примером подлинного патриотизма.

Мы скорбим о павших и чествуем доживших до наших дней. Благодаря их ратному и трудовому подвигу мы живём сегодня в мирной и независимой стране.

Наша святая обязанность – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества, бережно передавая её следующим поколениям.

Победа в мае 1945 года стала символом единства, дружбы и взаимовыручки народов, объединённых общей целью.

В Казахстане хорошо знают, что самые значимые результаты достигаются при условии консолидации всего общества. Об этом ярко свидетельствует 30-летний опыт нашей Независимости.

Все эти годы мы строим сильный и процветающий Казахстан. Залогом стабильного и гармоничного развития страны выступают взаимопонимание, стабильность и мир.

Мы не забываем уроков истории, поэтому как величайшую ценность храним единство нашего народа. Уверен, так будет и впредь.

Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днём Победы!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!


Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество   Первый Президент - Елбасы  
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